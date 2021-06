Kriminalität : Frau soll Polizisten in den Arm gebissen haben

Eine 41-jährige Frau soll einen Polizisten bei einem Einsatz in Neumünster in den Arm gebissen haben.

Neumünster | Die Polizei wurde am Samstag von einer Frau herbeigerufen, nachdem die 41-Jährige und ihr 22-jähriger Sohn nach einem Streit ihre Wohnung nicht verlassen wollten, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Auch nach Aufforderung der Beamten hätten sie sich geweigert, das Haus zu verlassen und seien aggressiv geworden. Die Frau habe einem der Be...

