Kriminalität : Frau nach Kopfschuss außer Lebensgefahr: Festnahme

Unvermittelt soll ein junger Mann in Hamburg-Wilhelmsburg auf eine 52-Jährige geschossen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Ein Kind der Frau musste die Tat an der Haustür mit ansehen. Der mutmaßliche Schütze wurde kurze Zeit später festgenommen.

Hamburg | Die am Donnerstag in Hamburg-Wilhelmsburg angeschossene Frau ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Freitag nach Behandlung der 52-Jährigen im Krankenhaus mit. Der mutmaßliche Täter war rund anderthalb Stunden nach der Tat festgenommen worden. Beamte der Bereitschaftspolizei hätten den 23-jährigen Türken in der Nähe seiner Wohnung in Wilhel...

