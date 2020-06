Kriminalität : Frau in Hamburger Asylunterkunft erstochen

Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in Hamburg-Langenhorn ist eine 25 Jahre alte Frau gestorben. Der Tatverdächtige sei schwer verletzt, teilte die Hamburger Polizei am Dienstagmorgen mit. Der 27-Jährige habe die Frau am Montagabend mit einem Messer angegriffen und die Waffe danach gegen sich selbst gerichtet.

23. Juni 2020, 07:06 Uhr

Beide wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau sei in der Nacht gestorben. Der Gesundheitszustand des Tatverdächtigen ist nach einer Notoperation den Polizeiangaben zufolge stabil. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln.