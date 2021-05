Brände : Frau bei Brand in Scharbeutz lebensgefährlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Scharbeutz im Kreis Ostholstein ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Scharbeutz | Sie sei nach Lübeck in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Drei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Gronenberg seien von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Ihre Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Das Feuer war den Angaben zufolge am Donnerstagabend aus bislang unbekannter Ursache aus...

