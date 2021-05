Kriminalität : Frau bei Angriff schwer verletzt: Ehemann unter Verdacht

Eine Frau wird attackiert und lebensbedrohlich verletzt. Unter Verdacht: Der 40 Jahre alte Ehemann, der die Tat meldete.

Hamburg | Ein 40-jähriger Mann soll versucht haben, seine getrennt lebende Frau in Hamburg-Rahlstedt umzubringen. Der mutmaßliche Täter habe am Sonntagnachmittag die Frau am Hals verletzt, bis diese das Bewusstsein verlor, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Der Deutsche rief danach die Polizei an, um den Vorfall zu melden, und ergriff zunächst die Fl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.