Brände : Frau aus brennendem Haus in Hamburg-Blankenese gerettet

11. April 2020, 21:37 Uhr

Die Feuerwehr hat eine Frau aus einem brennenden Wohnhaus in Hamburg-Blankenese gerettet. Das teilte sie am Samstagabend bei Twitter mit. Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Hamburg sagte am Abend, es befinde sich niemand mehr im Gebäude. Zur Brandursache und zum Ausmaß des Feuers machte er zunächst keine Angaben. Bilder zeigten jedoch ein nahezu vollständig in Flammen stehendes Gebäude. Die Feuerwehr erklärte bei Twitter mit Blick auf den Einsatzort, es gebe dort eine «schwierige Wasserversorgung».