Ausstellungen : Fotoausstellung zeigt Afrikas Landschaften am Flughafen

Wer vor seinem Flug in den Urlaub die Vorfreude auf fremde Länder steigern möchte, kann das in der neuen Fotoausstellung des Hamburger Flughafens tun. Noch bis Ende September werden im Wartebereich des Gates C12 bis C14 Fotografien des bekannten Wildlife- und Landschaftsfotografen Michael Poliza gezeigt, wie der Flughafen mitteilte. Der Hamburger ist Botschafter der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Seit vielen Jahren reist er an die schönsten Plätze dieser Erde und porträtiert sie. Das Ergebnis sind faszinierende Landschaftsfotografien - teils aus Vogelperspektive, teils aus nächster Nähe fotografiert.

von dpa

04. Juli 2019, 08:14 Uhr

20 Landschaftsfotografien werden nun in der Ausstellung gezeigt, die Teil des Projektes «Kunst am Gate» ist. Am Ende können die Werke gekauft werden. Das Geld kommt dem Verein Dunkelziffer zugute, der sich für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche einsetzt.