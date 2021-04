Schifffahrt : Forscher untersuchen Weltkriegs-Wrack auf giftige Stoffe

Über 120 militärische Wracks liegen allein in der deutschen Nordsee. Welche Gefahr geht von deren Munition und Waffen aus? Forscher haben erstmals Proben von einem Wrack bei Helgoland genommen. Mit einem Ergebnis ist im Herbst zu rechnen.

Bremerhaven | Welche Giftgefahr geht von Weltkriegswracks in der Nordsee aus? Das wollen Wissenschaftler mithilfe von an einem Wrack genommenen Proben herausfinden. Bei einer viertägigen Forschungsfahrt mit der FS „Heincke“, die am Sonntag in Bremerhaven endete, wurden am 1914 versenkten Kreuzer „Mainz“ außerdem Miesmuscheln ausgesetzt. Sie sollen in drei Monaten w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.