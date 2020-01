Bildung : Förderschüler sollen künftig auch Notenzeugnisse bekommen

Schüler mit Förderbedarf sollen in Schleswig-Holstein vom kommenden Schuljahr an auch Notenzeugnisse erhalten. «Die Koalition hat ihre Meinung in diesem Punkt im Sinne der Schüler korrigiert», sagte der CDU-Bildungspolitiker Tobias von der Heide am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dem Beschluss des Bildungsausschusses im Landtag zufolge sollen Förderschüler künftig Noten und eine Leistungsrückmeldung in tabellarischer Berichtsform erhalten.

16. Januar 2020, 18:23 Uhr

Der SPD-Schulpolitiker Kai Vogel sagte, «es hatte sowohl an den Förderzentren als auch an den Regelschulen Kritik daran gegeben, dass es 2018 bei der Neuregelung der Zeugnisverordnung zu einer systematisch unterschiedlichen Zeugnisform für Schüler mit und ohne Förderbedarf gekommen ist». Schüler, die unabhängig von der besuchten Schulart nur noch ein Berichtszeugnis erhielten, hätten dies als stigmatisierend gegenüber Schülern mit Notenzeugnissen empfunden.

Damit folgt der Landtag einer Forderung von SPD und SSW. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte den Vorstoß vor knapp einem Jahr aber zurückgewiesen. Noch sieht die Verordnung des Bildungsministeriums vor, dass Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf grundsätzlich und unabhängig von der besuchten Schulart ein Berichtszeugnis, also kein Notenzeugnis für die Fächer erhalten sollen, in denen sie gefördert werden.

Bildungs-Staatssekretärin Dorit Stenke sprach von einem guten Kompromiss. «Das entspricht auch dem Wunsch der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf», sagte sie der dpa. Diese hätten sich unter anderem in einer Befragung von Schülern dafür ausgesprochen, «im Zeugnis deutlichere Hinweise auf schulische Erfolge und Misserfolge zu erhalten».