Parteien : Focus: Daniel Günther will CDU modernisieren

Der designierte schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will die CDU modernisieren. Er wolle ausdrücklich daran arbeiten, sagte der 43-jährige in einem Interview bei «Focus-Online» und verwies darauf, dass die Jamaika-Koalition im Norden Homosexuellen gleiche Rechte inklusive Adoptionsrecht zubilligen will. «Da, wo ich kann, werbe ich offensiv für meine Position. Das ist nicht leicht, aber es muss Themen geben, bei denen man hartnäckig gegen die Mehrheit arbeitet - so lange, bis die Mehrheit auf meiner Seite ist.» Er habe auch kein Problem damit, wenn die Bundeskanzlerin einmal anderer Auffassung sei als er. Günther will dem Interview zufolge außerdem dafür kämpfen, dass die Forderung nach einem Zuwanderungsgesetz ins Wahlprogramm der CDU kommt.

Interview

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 19:39 Uhr