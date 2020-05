Kirche : Flughafen-Pastor Björn Kranefuß hat ein offenes Ohr für alle

Normalerweise betreut er Tausende von Mitarbeitern und Reisenden. Seit Beginn der Corona-Krise ist in seiner «Gemeinde» nicht mehr so viel los, Flughafenpastor Björn Kranefuß hat trotzdem gut zu tun.

Avatar_shz von dpa

16. Mai 2020, 10:00 Uhr

Seit Mitte März herrscht auf dem Hamburger Flughafen eine gespenstische Ruhe. Nur noch wenige Passagiere sind unterwegs, fast alle Läden und Restaurants sind geschlossen und viele Flughafen-Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Die Flughafen-Kapelle ist zwar noch geöffnet, doch Andachten und Gottesdienste finden wegen der Corona-Pandemie nicht mehr statt. Dennoch ist Flughafenpastor Björn Kranefuß fast täglich auf dem Gelände und führt Gespräche mit den verbliebenen Mitarbeitern. «Die Menschen sind dankbar, wenn man ihnen zuhört», sagt Kranefuß, der seit 20 Jahren für die Nordkirche als Flughafenseelsorger arbeitet und sich die Aufgabe mit dem katholischen Pfarrer Johannes Peter Paul teilt.

Ob Kontrolleure, Polizisten oder Gepäck-Mitarbeiter - fast alle, die noch am Flughafen arbeiten, kennen Björn Kranefuß und grüßen den Pastor, wenn er bei seinem Rundgang vorbei kommt. «Viele haben Angst, ihren Job zu verlieren und fragen sich, wie es weitergehen soll», sagt der 60-Jährige. Doch trotz der allgemeinen Unsicherheit sieht der Geistliche auch Chancen in der Corona-Krise. «Viele fragen sich jetzt, was wirklich wichtig ist in ihrem Leben.» Und merken, wie sehr sie zum Beispiel ihre Kollegen vermissen. Dadurch könnten auch neue Prioritäten im Leben gesetzt werden.

Dabei spiele es keine Rolle, ob jemand gläubig sei oder nicht. «Das Schöne an meinem Job ist, dass ich mit sehr vielen Menschen Kontakt habe, die sonst nicht mehr in die Kirche gehen», sagt Kranefuß. Und dass er vielen Menschen in Extremsituationen begegne. Manchmal sei der Anlass traurig, weil zum Beispiel ein Familienmitglied während einer Urlaubsreise gestorben sei, oft gebe es aber auch freudige Anlässe. «Ich durfte auch schon Paare in unserer Kapelle trauen, weil der Flughafen eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt.»