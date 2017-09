Luftverkehr : Flughafen Lübeck stellt Pläne für neues Terminal vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Maja Hitij 1 von 1

Es handele sich bislang nur um eine Konzeptstudie, deshalb gebe es noch keine Kostenschätzung, sagte die für die Planung zuständige Projektleiterin des Flughafens, Lei Zhu. Das Terminal sei für bis zu eine Million Fluggäste ausgelegt. Denen will Friedel in Zukunft mehr Qualität auch am Boden bieten. Als mögliche Ziele für künftige Flugverbindungen nannte er München, Wien, Zürich, aber auch Mallorca und Stockholm. Es gebe erste Gespräche mit Fluggesellschaften, aber noch keine Verträge, sagte Friedel. Das neue Gebäude soll das alte ersetzen, das bestehende Gebäude soll dann anders genutzt werden.

Informationen zum Flughafen Lübeck

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:42 Uhr