Luftverkehr : Flughafen: Knapp 1,1 Millionen Reisende im ersten Halbjahr

Der Hamburger Flughafen hat im ersten Halbjahr knapp 1,1 Millionen Reisende verzeichnet.

Hamburg | Das entspricht etwa einem Achtel der Passagierzahlen in der ersten Hälfte des Vor-Corona-Jahres 2019, als 8,24 Millionen Fluggäste gezählt wurden. „In den ersten Monaten erholte sich das Verkehrsaufkommen am Hamburg Airport nur langsam“, berichtete der fünftgrößte deutsche Airport am Dienstag. Seit Frühsommer steigen indes die Passagierzahlen spürbar ...

