Luftverkehr : Flughafen in Sommerflugplan gestartet: Neun neue Ziele

Der Hamburger Flughafen ist mit neun neuen Flugzielen in den Sommerflugplan gestartet.

Hamburg | Insgesamt böten die Fluggesellschaften von der Hansestadt aus derzeit 80 Direktziele, teilte der Flughafen am Donnerstag mit. Bis zum Beginn der Sommerferien sollen es 105 sein. Neu im Plan seien Condor-Flüge in die griechischen Orte Chania, Kalamata, Preveza und Samos. Eurowings steuere Larnaca auf Zypern an. Wizz Air wiederum biete Flüge nach Cluj i...

