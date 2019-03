Luftverkehr : Flughafen Hamburg: Tarifrunde für Bodenpersonal ergebnislos

Die Tarifverhandlungen für die fast 1000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste am Hamburger Flughafen sind am Dienstag ergebnislos geblieben. Die HAM Ground Handling GmbH, die für die Bereiche Gepäckabfertigung, Flugzeugreinigung und Busverkehr verhandelt, hat nach eigenen Angaben aktuell eine Lohnerhöhung von 7,0 Prozent angeboten. Das Unternehmen sei bis an die Grenze dessen gegangen, was bei den Bodenverkehrsdiensten wirtschaftlich leistbar ist, teilte Geschäftsführer Christian Noack mit. «Ver.di geht es einzig und allein um die größtmögliche Eskalation», warf er den Arbeitnehmervertretern vor.

von dpa

05. März 2019, 18:13 Uhr

Trotz der laufenden Verhandlungen verharre die Gewerkschaft auf ihren Forderungen und drohe bereits im Vorfeld mit erneuten Warnstreiks, sogar in den Hamburger Ferien. Verdi fordert für die fast 1000 BVD-Beschäftigten eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle. Der aktuelle Einstiegslohn liege bei 10,76 Euro pro Stunde. Verdi hatte bereits zu Wochenbeginn zu einer Pressekonferenz am diesem Mittwoch (11.00 Uhr) eingeladen, um über die Verhandlungen zu informieren.

«Wir sind über diesen Stil und diese Vorgehensweise schockiert», teilte Noack mit. Er hoffe sehr, «dass wir uns noch mit den Gewerkschaften einigen, ohne unser Geschäftsmodell grundsätzlich in Frage stellen zu müssen.» Die monatlichen Löhne inklusive der Zulagen seien schon jetzt vergleichbar mit anderen Branchen wie dem Handwerk oder der Logistikbranche.

Am 4. Februar hatte ein ganztägiger BVD-Warnstreik den Hamburger Flughafen lahmgelegt. Mehr als die Hälfte aller Flüge waren ausgefallen und 50 000 Passagiere vom Ausstand betroffen.