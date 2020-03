Kriminalität : Flüchtiger in Flensburg festgenommen

Avatar_shz von dpa

05. März 2020, 19:13 Uhr

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstag in einem Reisebus in Flensburg festgenommen worden. Der Mann war unter anderem wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben, wie die Polizei mitteilte. Seit der Verurteilung sei er flüchtig gewesen. Bei der Kontrolle eines Reisebusses sei der Mann nun entdeckt worden. Der Haftbefehl sei erst zwei Tage alt gewesen. Da der 44-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, kam er in Haft, wie die Polizei weiter mitteilte.