Verkehr : Flucht mit Tempo 220 im Kreis Plön: Motorrad beschlagnahmt

Einem jungen Motorradfahrer steht nach einer halsbrecherischen Flucht vor der Polizei im Kreis Plön viel Ärger ins Haus.

Plön | Zwar mussten Polizisten in einem zivilen Videowagen die Verfolgung des Rasers am 11. Juni bei Tempo 220 abbrechen, doch konnten sie den Verdächtigen anhand des Kennzeichens später ausfindig machen. Beamte beschlagnahmten die Maschine und den Führerschein des 21-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dem jungen Mann drohen erhebliche jurist...

