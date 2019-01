Notfälle : Fliegerbombe in Finkenwerder entschärft

Die in einem Hafenbecken in Hamburg-Finkenwerder gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft worden. Die 500-Meter-Sperrung rund um den Fundort am Genter Ufer sei teilweise wieder aufgehoben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend. Nach dem Abtransport der Bombe werde der Verkehr wieder normal fließen.

von dpa

28. Januar 2019, 19:23 Uhr

Am Morgen hatten Hafenarbeiter bei Aushubarbeiten in der Schaufel ihres Baggerschiffes die fast 500 Kilogramm schwere Bombe gefunden. Die Entschärfung wurde in den Abend gelegt, damit die Firmen auf dem Gelände nicht evakuiert werden mussten. Die Autobahn 7 und der Schiffsverkehr auf der Elbe waren ebenfalls nicht beeinträchtigt.