Notfälle : Fliegerbombe im Schanzenviertel gefunden

Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende stellen die Folgen der Bombardierungen noch immer eine Gefahr für Hamburg dar. Mitten in einem Wohngebiet ist nun eine Bombe mit 120 Kilo Sprengstoff gefunden worden. Für die Entschärfung müssen Anwohner ihre Häuser verlassen.

von dpa

13. November 2018, 13:01 Uhr

Nach dem Fund einer Fliegerbombe im Hamburger Schanzenviertel hat der Kampfmittelräumdienst am Mittwoch die Entschärfung des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg vorbereitet. Die 500-Pfund-Bombe britischer Art habe einen Aufschlagszünder und enthalte etwa 120 Kilo Sprengstoff, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sie müsse vor Ort unschädlich gemacht werden. Der Sprengmeister habe einen Sperrradius von 150 Metern und einen Warnbereich von 300 Metern um die Fundstelle am Schulterblatt festgelegt. Aufgrund der Brisanz müssten mehrere Gebäude evakuiert werden. Wie viele Bewohner betroffen sind, war noch unklar. Auch der Luftraum sollte während der Entschärfung bis in eine Höhe von 1000 Metern gesperrt werden. Die Bombe war bei Erdarbeiten entdeckt worden.