Notfälle : Fliegerbombe im Hafen: Entschärfung vor Musical-Beginn

Erneut bringt eine Altlast aus dem Zweiten Weltkrieg den Hamburger Alltag durcheinander. Betroffen von dem Bombenfund sind diesmal vor allem Besucher der Hansestadt. Die Gefahr lauert in einem Hafengebiet, das zugleich eine Touristenattraktion ist.

Avatar_shz von dpa

03. September 2019, 15:08 Uhr

Auf einer Baustelle im Hamburger Hafen ist am Dienstag eine Fliegerbombe gefunden worden. Es handele sich um eine 500-Pfund-Bombe amerikanischer Bauart, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Blindgänger sei zum Teil beschädigt und habe einen Aufschlagzünder. Der Sprengkörper enthalte noch etwa 60 Kilo Sprengstoff. Der Kampfmittelräumdienst sollte die Bombe noch am Nachmittag entschärfen. Dafür wurde ein Sperrradius von 300 Metern um den Fundort und ein Warnradius von 400 Metern erklärt. In dem Gebiet seien 20 Bewohner gemeldet.

Es sei geplant, die Gefahr noch vor Beginn der Vorstellungen in den nahen Musicaltheatern zu beseitigen, sagte der Feuerwehrsprecher. Der Alte Elbtunnel und der Fähranleger Steinwerder wurden gesperrt. Fußgänger und Radfahrer zwischen Wilhelmsburg und der Innenstadt sollten die Fähre der Linie 73 ab der Haltestelle Ernst-August-Schleuse nutzen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Durch den St.-Pauli-Elbtunnel gehen viele Touristen, um vom Aussichtspunkt Steinwerder einen Blick auf die Stadt zu werfen.