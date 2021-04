Notfälle : Fliegerbombe bei Bauarbeiten in Kieler Innenstadt entdeckt

Bei Bauarbeiten in der Kieler Innenstadt ist am Donnerstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Kiel | Die amerikanische 1000-Pfund-Fliegerbombe (entspricht gut 450 Kilogramm) soll am Sonntagvormittag von Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Von der Entschärfung sind nach Angaben der Stadt mehr als 1000 Haushalte betroffen. Die betroffenen Kieler müssen am Sonntag bis 11.00 Uhr ihre Wohnun...

