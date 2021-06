Handball : Flensburgs Machulla lobt Fans und Moral seiner Spieler

Maik Machulla war zufrieden.

Flensburg | „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit wahnsinnig viel Moral bewiesen. Aber das zeichnet uns schon die ganze Saison aus“, sagte der Trainer der SG Flensburg-Handewitt nach dem 33:30 (13:16)-Heimsieg am Mittwochabend über den SC Magdeburg. Für die Norddeutschen war es das mittlerweile 54. ungeschlagene Bundesliga-Heimspiel in Serie. Der Rückstand ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.