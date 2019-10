Handball : Flensburgs Handballer verlieren 28:31 in Aalborg

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den Sprung an die Tabellenspitze der Vorrundengruppe A in der Champions League verpasst. Der deutsche Meister verlor am Sonntag beim dänischen Titelträger Aalborg HB mit 28:31(16:14). Beste Werfer der SG waren Gören Johannessen und Lasse Svan mit je sechs Treffern. Für Aalborg war Sebastian Barthold achtmal erfolgreich.

Avatar_shz von dpa

20. Oktober 2019, 18:40 Uhr

Das Team von SG-Trainer Maik Machulla fand gut in die Partie, lag 2:0 (2.) und 6:2 (7.) vorn. Wie so häufig in dieser Saison, fehlte dann aber die Konstanz bei den Flensburgern. Die Dänen zogen ihr Spiel ruhig durch und wurden dafür belohnt. In der 40. Minute sorgte Janus Smarason beim 21:20 für die erste Führung der Gastgeber. In der Folge wuchs die Verunsicherung bei den Norddeutschen. Jim Gottfridsson scheiterte mit einem Siebenmeter an Aalborgs Keeper Kristian Säveräs, und die Dänen zogen auf 27:23 (49.) davon. Auch starke Paraden von Flensburgs Schlussmann Benjamin Buric halfen nicht mehr.

SG-Kreisläufer Simon Hald, der 2018 aus Aalborg nach Flensburg gewechselt war, schied mit einer Knieverletzung aus. Mit je zwei Spielen gegen die Topvereine FC Barcelona und Paris Saint-Germain warten in den kommenden vier Partien der europäischen Königsklasse extrem schwierige Aufgaben auf den deutschen Meister.