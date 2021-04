Handball : Flensburgs Handballer souverän in Melsungen

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt marschieren weiter durch die Bundesliga.

Kassel | Mit dem 32:30 (18:15) bei der MT Melsungen behauptete die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla am Sonntag ihren Platz an der Tabellenspitze. Bester Flensburger Werfer beim elften Auswärtssieg der Saison war der elffache Torschütze Hampus Wanne. Für die Nordhessen, die die dritte Pleite in Serie kassierten, war Kai Häfner achtmal erfolgreich. Die...

