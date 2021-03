Handball : Flensburgs Handballer nach Derbysieg wieder Tabellenführer

Mit 31:28 gewann die SG das 104. Duell gegen Rekordmeister THW Kiel und verdrängt die „Zebras“ von Platz eins. Das Schweden-Duo Hampus Wanne und Jim Gottfridsson dominiert mit insgesamt 17 Treffern die Partie. Beim THW sorgt man sich um Hendrik Pekeler und Pavel Horak.

Flensburg | Tanzend lagen sich die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in den Armen, das Dutzend Trommler in der ansonsten leeren Flens-Arena skandierte „Derbysieger, Derbysieger!“. Mit 31:28 (17:15) gewannen die Flensburger am Samstag das 104. Schleswig-Holstein-Duell gegen den THW Kiel und verdrängten mit 34:4 Punkten die „Zebras“ (33:5) wieder von der Bundes...

