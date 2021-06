Handball : Flensburgs Handballer: Karten in vier Minuten vergriffen

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt setzen am Donnerstag im wichtigen Heimspiel gegen die Füchse Berlin auf die Unterstützung durch die Fans.

Flensburg | „Sie können uns helfen, das herauszuholen, was noch im Tank ist“, sagte SG-Coach Maik Machulla in einer Medienrunde am Mittwoch. Die Partie des Tabellenführers gegen die Hauptstädter (19.00 Uhr/Sky) werden 2300 Zuschauer verfolgen. „Alle verfügbaren Karten waren innerhalb von vier Minuten vergriffen“, sagte SG-Sprecherin Isabel Hofmann. Für Maik Ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.