Handball : Flensburgs Handballer in der Champions League gefordert

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen in der Champions League nach zuletzt zwei Pleiten in Serie in die Erfolgsspur zurückkehren. Heute (19.00 Uhr/Sky) trifft die Mannschaft von Trainer Maik Machulla in der heimischen Arena auf den ukrainischen Meister Motor Saporoschje.

von dpa

03. Oktober 2018, 09:16 Uhr

Für Machulla geht es darum, die Fehler aus den Partien gegen Zagreb (29:31) und Celje (20:23) zu vermeiden: «So schludrig und fahrlässig darf man mit seinen Chancen nicht umgehen, wenn man in der Champions League gewinnen will», sagte der Coach am Dienstag.

Rückraumspieler Holger Glandorf bestreitet gegen die Ukrainer seine 100. internationale Partie im SG-Trikot. Fraglich ist der Einsatz von Jim Gottfridsson. Der schwedische Spielmacher erlitt in Celje eine Einblutung im Oberschenkel.

Motor Saporoschje ist nach drei Spielen in der Vorrunde der Königsklasse noch ohne Punkt. Für die SG sind Duelle mit den Osteuropäern selten. Zuletzt traf man in der Saison 2011/12 im Europapokal der Pokalsieger aufeinander. Auf dem Weg zum Titelgewinn schaltete Flensburg Saporoschje im Viertelfinale mit einem 39:30-Heimsieg und einer 27:32-Auswärtsniederlage aus.