Handball : Flensburgs Handballer gegen Leipzig gefordert

Mit einem Sieg über den SC DHfK Leipzig will der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt heute den nächsten Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung machen. Allerdings warnt Dierk Schmäschke vor dem Duell mit dem Tabellen-15., das um 17.30 Uhr (Sky) angepfiffen wird: «Sie stehen in der Tabelle unter Wert», sagte der SG-Geschäftsführer. Wozu die Sachsen in der Lage sind, erfuhr das Team von Trainer Maik Machulla im Hinspiel, als es nur knapp mit 21:20 die Oberhand behielt.

von dpa

01. Mai 2019, 01:42 Uhr

Mit zuletzt drei aufeinanderfolgenden Siegen haben sich die Leipziger weit vom Tabellenkeller entfernt. Das Hauptaugenmerk der Flensburger Defensive dürfte auf dem Rückraum der Gäste liegen. Philipp Weber, Niclas Pieczkowski, Maximilian Janke und Linkshänder Franz Semper, der 2020 zur SG kommen wird, haben alle schon für die deutsche Nationalmannschaft gespielt.