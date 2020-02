Handball : Flensburgs Handballer feiern elften Heimsieg

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den elften Sieg im elften Heimspiel gefeiert. Gegen die abstiegsbedrohte HSG Nordhorn-Lingen setzten sich die Norddeutschen am Donnerstag mit 29:27 (16:13) durch. Bester Werfer des Tabellenzweiten war Marius Steinhauser mit sieben Treffern. Für das Schlusslicht traf Patrick Miedema ebenfalls siebenmal. Die SG bleibt damit die einzige Mannschaft ohne Punktverlust vor heimischem Publikum.

Avatar_shz von dpa

13. Februar 2020, 20:50 Uhr

Die Gäste begannen mutig, lagen nach gut vier Minuten mit 3:1 in Führung. Im Anschluss kam der Flensburger Angriff ins Rollen, und der aktuelle deutsche Meister erspielte sich mehrfach eine Vier-Tore-Führung. Abschütteln ließen sich die Nordhorner aber nicht. Mit großem Kampf und dem Einsatz des siebten Feldspielers hielten sie die Partie bis in die Endphase offen. «Wie haben zu viele einfache Gegentore kassiert», sagte SG-Coach Maik Machulla beim TV-Sender Sky.

Schon am Samstag stehen die Norddeutschen vor ihrer nächsten Aufgabe. Mit einem Sieg beim norwegischen Titelträger Elverum Handball (17.30 Uhr/Sky) will das Machulla-Team den Sprung in das Achtelfinale der Champions League schaffen.