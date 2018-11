Handball : Flensburgs Handballer feiern 31:24-Auswärtssieg in Skjern

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den vierten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert. Der deutsche Meister gewann am Sonntag beim dänischen Titelträger Skjern HB mit 31:24 (14:13). In der Tabelle bleiben die Norddeutschen mit jetzt 8:10 Punkten Vierter der Gruppe B. Bester Werfer der SG war Linksaußen Hampus Wanne mit sechs Toren. Für die Skandinavier erzielte der frühere Flensburger Anders Eggert acht Treffer.

von dpa

25. November 2018, 18:42 Uhr

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie, in der die Abwehrreihen dominierten. Das erste Feldtor erzielte Eggert in der neunten Minute zum 2:2 für Skjern. Zuvor hatten beide Mannschaften nur per Siebenmeter getroffen. Die Gastgeber setzten über weite Strecken des Spiels auf den siebten Feldspieler, der im Angriff den Torhüter ersetzte.

In der zweiten Halbzeit starteten die Flensburger einen Zwischenspurt, zogen von 16:16 (37.) auf 20:16 (42.) davon. Ganz stark agierte in dieser Phase der SG-Schlussmann Torbjörn Bergerud. Der Norweger vereitelte zahlreiche klare Gelegenheiten der Gastgeber und gab seinen Vorderleuten den notwendigen Rückhalt. Mit dem 22:17 (45.) sorgte SG-Rechtsaußen Lasse Svan dann für die Vorentscheidung gegen seine dänischen Landsleute.