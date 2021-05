Handball : Flensburgs Handballer erhalten den Druck aufrecht

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben Bundesliga-Primus THW Kiel auf den Fersen.

Flensburg | Das 36:20 am Montagabend über die MT Melsungen war für die Flensburger nicht nur das 52. ungeschlagene Liga-Heimspiel in Serie, sondern auch der höchste Saisonsieg. SG-Coach Maik Machulla setzte aber einen anderen Fokus: „So ein Spiel, in dem wir Kräfte sparen und rotieren konnten, tat uns gut“, sagte der 44-Jährige. Die Partie war bereits beim 21:9 z...

