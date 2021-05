Kriminalität : Flensburger soll Tochter jahrelang missbraucht haben: U-Haft

Die Polizei hat einen 39 Jahre alten Mann aus Flensburg festgenommen, der seine Tochter zwischen 2010 und 2018 missbraucht und Bilder davon ins Netz gestellt haben soll.

Flensburg | Der Mann sitze wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Herstellung und des Besitzes von Kinderpornografie in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Flensburg am Freitag mit. Der Mann war den Angaben zufolge am 10. Mai festgenommen worden, nachdem die Polizei seine Wohnung als Ort identifiziert ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.