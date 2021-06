Handball : Flensburger schlagen Hannover und sind wieder Erster

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich die Spitzenposition in der Handball-Bundesliga zurückerobert.

Flensburg | Die Norddeutschen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 28:24 (13:11). Hampus Wanne war mit sieben Treffern bester Werfer der Gastgeber, die nun seit 55 Ligaspielen in eigener Halle ungeschlagen sind. Für die Hannoveraner war Nejc Cehte sechsmal erfolgreich. In der Tabelle liegen die Flensburger mit 60:6 Punkten eine...

