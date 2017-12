Handball : Flensburger Handballer mit glücklichem 27:27 gegen Hannover

Die SG Flensburg-Handewitt ist in der Handball-Bundesliga zumindest teilweise in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Fünf Tage nach der 27:32-Niederlage beim Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen trennten sich die Flensburger am Dienstag nach 23:27-Rückstand noch 27:27 (13:12) von der TSV Hannover-Burgdorf. Damit bleibt die SG hinter den Niedersachsen auf dem vierten Tabellenplatz. Beste Werfer vor 6300 Zuschauern in der Flens-Arena waren Rasmus Lauge mit sieben Treffern für die Gastgeber sowie Kai Häfner mit neun Toren für Hannover.