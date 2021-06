Handball : Flensburg will in Erlangen seine Titelchance wahren

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt möchten ihre Titelchance mit einem Sieg am Mittwoch (19.00 Uhr/Sky) beim HC Erlangen wahren: „Wir wollen es bis zum letzten Spieltag so gestalten, dass wir die Möglichkeit haben, noch auf Platz eins zu landen“, sagte SG-Trainer Maik Machulla am Mittwoch.

