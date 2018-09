Handball : Flensburg verliert gegen Zagreb in der Champions League

Drei Tage nach dem glanzvollen Start in die Champions League hat der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt eine Heimpleite gegen RK Zagreb kassiert. Die Norddeutschen verloren am Mittwochabend in der Königsklasse gegen die Kroaten mit 29:31 (16:16). Am vergangenen Sonntag hatten die Flensburger beim Vorjahresfinalisten HBC Nantes mit 34:31 gewonnen.

von dpa

19. September 2018, 20:58 Uhr

Für die Gastgeber lief es nicht nach Plan. Fast jeder Wurf der Kroaten war ein Treffer. Nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 9:5. Der deutsche Meister konnte seinen Abwehrblock nicht wie gewünscht stellen und ließ die Aggressivität vermissen. Torhüter Benjamin Buric parierte keinen Wurf, so dass er nach einer Viertelstunde durch Torbjoern Bergerud ersetzt wurde. Auch das Angriffsspiel lief zu statisch. «Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen», sagte Trainer Maik Machulla enttäuscht.

Bis zur Halbzeitpause hatten sich die Gastgeber auf 16:16 herangekämpft. Doch mit Beginn des zweiten Abschnitts gerieten sie wieder ins Hintertreffen. Zwischenzeitlich lagen sie mit fünf Toren hinten. Die Schleswig-Holsteiner wurden mit jedem Gegentor nervöser und leisteten sich reihenweise Fehler. Auch der späte Einsatz von Abwehrchef Tobias Karlsson und Nachwuchsstar Johannes Gollar brachte nicht die Wende. Damit endete die Heimserie der Flensburger gegen Zagreb. Sechsmal hatte sie zuvor daheim gegen die Kroaten gewonnen.