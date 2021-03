Handball : Flensburg und Kiel gehen sich in der CL aus dem Weg

Lösbare Aufgaben im Achtelfinale und kein deutsches Duell eine Runde später: Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel hat die Gruppenphase in der Champions League mit den Siegen beim polnischen Meister Vive Kielce (31:28) und gegen den kroatischen Champion HC Zagreb (36:30) einen guten Abschluss gefunden.

Kiel | Die Flensburger treffen in der ersten K.o.-Runde nun auf Zagreb, Titelverteidiger Kiel muss sich mit dem ungarischen Club Pick Szeged auseinandersetzen. Gespielt wird am 31. März/1. April sowie am 7./8. April. Beide Bundesligisten haben im entscheidenden Spiel Heimrecht. Im Viertelfinale würde es für die SG entweder gegen Aalborg aus Dänemark oder Por...

