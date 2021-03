Notfälle : Flensburg sagt wegen Corona-Lage Bombenentschärfung ab

Die Stadt Flensburg hat wegen erneut steigender Corona-Zahlen eine für kommenden Samstag geplante Bombenentschärfung abgesagt.

Flensburg | Dies sei in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst so entschieden worden, teilte die Stadt am Sonntag mit. Nach zwischenzeitlichem Rückgang näherte sich Flensburg am Wochenende wieder der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. „Bei der Entscheidung haben wir neben der Inzidenzzahl auch die Zahl der Muta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.