Handball : Flensburg-Handewitt gewinnt Spitzenspiel gegen Melsungen

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 21:52 Uhr

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Schleswig-Holsteiner siegten am Donnerstag beim Tabellenzweiten MT Melsungen mit 30:25 (16:11). Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla kletterte mit 8:4 Punkten in der Tabelle und zog an den Hessen (7:5) vorbei. Melsungen verpasste eine erneute Überraschung. Elf Tage zuvor hatten sie Titelfavorit THW Kiel mit 29:25 in heimischer Halle besiegt. Die Kieler waren ebenfalls in Hessen zu Gast. Bei der HSG Wetzlar unterlagen sie überraschend deutlich mit 22:30 (13:14). Es war bereits die dritte Niederlage im sechsten Spiel für den Rekordmeister.

Spielplan Bundesliga