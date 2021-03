Handball : Flensburg gegen Kiel: Nordduell um die Handball-Krone

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel stehen sich heute im möglicherweise entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft gegenüber.

Flensburg | Vor dem 104. Schleswig-Holstein-Derby führen die Kieler die Tabelle mit 33:3 Punkten vor den Flensburgern (32:4) an. Das Hinspiel hatten die „Zebras“ mit 29:21 für sich entschieden. Beide Mannschaften können nicht in Bestbesetzung antreten, da sich einige dänische Nationalspieler noch in einer Corona-Quarantäne befinden. Beim THW ist Torhüter Nikla...

