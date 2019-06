Segeln : Flautenpoker auf der Förde: Jurczok/Lorenz bleiben vorn

Die Berlinerinnen Victoria Jurczok und Anika Lorenz haben bei der 125. Kieler Woche ihren ersten Platz in der olympischen Skiff-Klasse 49erFX verteidigt. Am Freitag reichte den Olympia-Neunten von 2016 im Flautenpoker auf der Förde ein fünfter und ein sechster Rang zum Ausbau ihrer Führung nach acht Wettfahrten vor Willemijn Offermann/Elise de Ruijter aus den Niederlanden und Ida Marie Baad Nielsen/Marie Thusgaard Olsen aus Dänemark. Die zweimaligen Kieler-Woche-Siegerinnen Tina Lutz und Susann Beucke (Holzhausen/Strande) liegen in der Goldflotte auf Platz vier.

von dpa

28. Juni 2019, 17:53 Uhr

Bei sehr leichten Winden hatten die Wettfahrten am siebten Tag der weltgrößten Segelwoche erstmals mit mehrstündiger Verspätung begonnen. In der lauen Sommerbrise taten sich viele Akteurinnen schwer. Die bereits für die vorolympische Regatta in diesem Sommer qualifizierten Jurczok/Lorenz aber leisteten sich keinen Ausrutscher. Vorschoterin Anika Lorenz vom Verein Seglerhaus am Wannsee sagte: «Es war heute wirklich sehr kompliziert, den richtigen Weg über den Kurs zu finden.» Ihr Team machte im zweiten Rennen des Tages bei nur drei bis fünf Knoten Wind aus einem 15. noch einen fünften Rang.

Lutz und Beucke waren im ersten Durchgang erst als 14. ins Ziel gekommen. «Ein kleiner Fehler heute und du wirst sofort zehn Plätze nach hinten gereicht. Dann hatten wir noch eine Kollision an einer Tonne», haderte die Europameisterin Lutz.