Kriminalität : Flasche mit 21 Blutegeln am Hamburger Airport beschlagnahmt

von dpa

27. April 2018, 11:05 Uhr

Hamburg (dpa/lno) - Mit 21 Blutegeln im Gepäck haben Zollbeamte am Hamburger Flughafen eine aus der Türkei einreisende Frau erwischt. Nach Angaben des Zolls gab die 63-Jährige nach dem Fund der in einer Plastikflasche transportierten Tiere an, diese zur Behandlung von Knie-Schmerzen in der Türkei gekauft zu haben. Bei einer anschließenden Begutachtung der Blutegel im Tierpark Hagenbeck sei festgestellt worden, dass es sich um Ungarische Blutegel handele, eine in der Artenschutz-Verordnung der EU aufgeführte Art. Neben der Beschlagnahmung der Tiere am 15. April müsse die Reisende daher mit einem Bußgeld vom Bundesamt für Naturschutz rechnen.