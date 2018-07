Wetter : Fischsterben: Weitere Tonne toter Tiere abgeschöpft

In Hamburg ist am Dienstag erneut eine Tonne toter Fisch abgeschöpft worden. Die Umweltbehörde sammelte nach eigenen Angaben die Tiere an der Fuhlsbüttler Schleuse ein. Wegen des niedrigen Sauerstoffgehalts im Wasser starben dieses Jahr besonders viele Fische. Grund dafür waren die hohen Temperaturen. Wenn sich Wasser erwärmt, kann es weniger Sauerstoff aufnehmen. Doch Fische brauchen den Sauerstoff im Wasser, um zu überleben. Stehende Gewässer sind von dem Sauerstoffmangel stärker betroffen als Fließgewässer.

von dpa

31. Juli 2018, 12:55 Uhr

Schon am Wochenende holte die Hamburger Umweltbehörde zwischen vier und fünf Tonnen toten Fisch aus den Gewässern der Hansestadt. Die Behörde hat eine zentrale Rufnummer eingerichtet. Dort können sich Bürger melden, die tote Fische entdecken. Oft kommt es durch die Tiere zu starker Geruchsentwicklung.