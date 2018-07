Wetter : Fischsterben in Hamburg: nahezu fünf Tonnen tote Fisch

Wegen des niedrigen Sauerstoffgehalts in Hamburger Gewässern sind am Wochenende zahlreiche Fische gestorben - etwa 4,5 bis 5,0 Tonnen tote Fische wurden eingesammelt und in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt. Das teilte die Umweltbehörde am Montag mit. Die toten Tiere waren am Wandsbeker Mühlenteich, an der Fuhlsbüttler Schleuse und einem Regenrückhaltebecken in Hamburg-Bramfeld entdeckt worden.

von dpa

30. Juli 2018, 20:42 Uhr

Zwar hätten sich in der Nacht zu Montag die Sauerstoffwerte an Alster (Lombardsbrücke) und Elbe (Seemannshöft) verbessert, kritisch blieben sie aber weiterhin an der Wandse, der Ammersbek und der Tarpenbek, berichtete die Behörde. Die Elbe hat - je nach Messstation - in Hamburg eine Temperatur von 24 bis 26 Grad.