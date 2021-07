Fischerei : Fischer: Wissenschaftliche Empfehlungen an Realität anpassen

Die Empfehlungen des Internationalen Rats für Meeresforschung (ICES) zum nachhaltigen Fischfang in der Nordsee sind aus Sicht deutscher Fischer zum Teil zu streng.

Hamburg | Für einige Bestände zeigten die wissenschaftlichen Daten deutliche Anstiege, für andere Bestände gebe es Empfehlungen für Quotenkürzungen, berichtete der Verband der deutschen Kutter- und Küstenfischer am Donnerstag in Hamburg. „Nicht in jedem Fall stimmen die wissenschaftlichen Darstellungen auf der Basis von Modellrechnungen mit den Wahrnehmungen de...

