Geschichte : Finder von historischer Flaschenpost im Maritimen Museum

Das australische Ehepaar Tonya und Kym Illmann war vor einem halben Jahr am Strand von Wedge Island unterwegs, an der Westküste Australiens, rund 180 Kilometer nördlich von Perth. Am 21. Januar entdeckten sie dort eine intakte Flaschenpost mit Inhalt, die sehr lange unterwegs war: Ein deutsches Handelsschiff hatte sie 1886 im Auftrag der Deutschen Seewarte rund 900 Seemeilen vor der australischen Küste in asiatischen Gewässern über Bord gegeben.

von dpa

24. Juli 2018, 00:28 Uhr

Heute werden die Illmans im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg auf diesen Tag zurückblicken. Sie und ihr Fund werden im Rahmen der Ausstellung «Unter Wasser - Über Wasser - 150 Jahre maritime Dienste in Deutschland» der Öffentlichkeit präsentiert. Das Bundesamt für Seeschafffahrt und Hydrographie (BSH), das die Nachfolge der Deutschen Seewarte angetreten hat, zeigt zudem auch die älteste Flaschenpost der Welt. Sie wurde im Juli 1864 bei Cap Horn über Bord geworfen und drei Jahre später ebenfalls in Australien gefunden.