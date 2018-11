Senat : Finanzsenator Dressel stellt Herbst-Steuerschätzung vor

von dpa

06. November 2018, 02:13 Uhr

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) wird heute einen Überblick über die Einnahmeentwicklung der Hansestadt in den kommenden Jahren geben. Grundlage dafür ist die vor knapp zwei Wochen vorgelegt Herbst-Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung. Erstmals seit Jahren hatte sie wegen der sich eintrübenden Wirtschaftslage einen Dämpfer bei den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen aufgezeigt. Zwar sollen die Steuereinnahmen bis 2022 weiter steigen, aber nicht mehr so stark wie zuletzt vorhergesagt. Die Mai-Steuerschätzung hatte für Hamburg im Vergleich zur November-Schätzung des vergangenen Jahres bis 2022 noch zusätzliche Einnahmen in Höhe von insgesamt knapp 1,2 Milliarden Euro prognostiziert.