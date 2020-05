Krankheiten : Finanzministerin stellt regionalisierte Steuerschätzung vor

Schleswig-Holstein muss wie ganz Deutschland wegen der Corona-Krise einen massiven Rückgang der Steuereinnahmen verkraften. Zahlen dazu gibt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) heute bekannt. Heinold hatte bereits erklärt, sie rechne mit einem Minus im Umfang eines hohen dreistelligen Millionenbetrags.

Avatar_shz von dpa

19. Mai 2020, 02:10 Uhr

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums sinken erstmals seit der Finanzkrise 2009 die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern fließen als im vergangenen Jahr - ein Minus von mehr als zehn Prozent. Für Schleswig-Holstein würden zehn Prozent bei einem Etat von 13 Milliarden Euro rechnerisch eine Milliardensumme bedeuten. Laut Bundesfinanzministerium müssen Bund, Länder und Kommunen in diesem Jahr mit 98,6 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im November vorhergesagt - und in den Haushalten verplant.