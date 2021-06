Klima : Finanzierungsproblem im Küstenschutz: Umweltminister warnt

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat vor dem drohenden Wegfall von EU-Fördermitteln für den Küstenschutz in Schleswig-Holstein gewarnt.

Kiel | Das Land drohe in der Förderperiode 2023-27 der Verlust von rund 41 Millionen Euro, sagte Albrecht am Freitag in Kiel. Ein Wegfall der Förderung würde sämtliche Küstenschutzprojekte an Nord- und Ostsee und damit auch die Sicherheit der Menschen gefährden. Laut Ministerium machen die EU-Fördermittel 17 Prozent der Küstenschutzmittel in Höhe von 247 ...

