Finanzen : Finanzielle Corona-Soforthilfe läuft in Hamburg an

Die Hamburger Corona-Soforthilfe für Selbstständige, Klein- und Kleinstunternehmen, aber auch Vereine und Trainer, Künstler und Kreative läuft an. Zunächst sollen die Betroffenen von heute an ihre Anträge digital bei der Invesitions- und Förderbank Hamburg (IFB) stellen, die dazu ein Antragsformular auf ihre Website stellen wollte. «Wir sind darauf eingestellt, dass wir 100 000 plus x Anträge bekommen», hat Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) gesagt. Die Stadt werde voraussichtlich deutlich über 300 Millionen Euro drauflegen, um die Bundesförderung zu ergänzen.

30. März 2020, 01:14 Uhr

«Mit dem Hamburger Schutzschirm sorgen wir dafür, dass auch Kreative, Künstlerinnen und Künstler möglichst gut durch diese Zeit kommen«, ergänzte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Innensenator Andy Grote (SPD) verwies darauf, dass mit nicht zurückzuzahlenden Zuschüssen der Soforthilfe neben gemeinnützigen Organisationen im Bereich des Sports auch Solo-Selbstständige, wie etwa Trainerinnen und Trainer unterstützt werden. Von einem IFB-Förderkredit sollen neben Vereinen und Verbänden auch Organisatoren von Sportveranstaltungen und als Wirtschaftsbetrieb ausgegliederte Lizenzspielerabteilungen profitieren.

Solo-Selbständige sollen 2500 Euro Grundförderung erhalten und Firmen mit bis zu zehn Mitarbeitern bis zu 5000 Euro Landesmittel bekommen. Hinzu kommen Bundesleistungen in Höhe von 9000 bis 15 000 Euro. Unternehmen mit 11 bis 50 sowie mit 51 bis 250 Mitarbeiter sind nicht für eine Bundesförderung vorgesehen. Sie sollen aber von der Stadt bis zu 25 000 beziehungsweise 30 000 Euro erhalten.

Die Investitions- und Förderbank informiert auf ihrer Website (www.ifbhh.de/foerderprogramm/hcs) über die benötigten Angaben für die Antragstellung, darunter Steuernummern, Handelsregistereinträge, vergangene Umsatzzahlen und der Umfang der zu erwartenden Liquiditätslücke.